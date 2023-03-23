В Подмосковье врачи удалили со спины пенсионерки 35-сантиметровый кровоточащий «мешок»

В подмосковной Балашихе в онкологическом диспансере врачи провели операцию по удалению кровоточащей 35-сантиментровой опухоли со спины пожилой пациентки. Подробности узнало издание mk.ru.

Сообщается, что 63-летняя пенсионерка еще два года назад заметила странное образование в области своей лопатки. Со временем оно только увеличивалось и начинало сильно мешать привычной жизни женщины. В итоге терпеть его существование она больше не смогла, поэтому обратилась за помощью к медикам. В больнице провели обследованиею, в ходе которого определили, что опухоль является злокачественной и что у пациентки прогрессирует рак кожи левой лопатки.

За два года «мешок» настолько разросся, что на нем появились кровоточащие язвы, а также некротические ткани. Было принято решение проводить операцию по удалению. Врачи сделали кожную пластику и наложили швы. Отмечается, что все прошло успешно. Теперь остается дождаться результатов гистологии. Пожилая женщина уже чувствует себя намного лучше и наблюдается у врача-онколога.

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