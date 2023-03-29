Костромичка восхитилась сексом с зеком, а затем бросила его по дороге на свадьбу в колонии

Жительница Костромы на всю Россию раскрыла подробности своих отношений с заключенным. Она рассказала, какого быть невестой зека и стоит ли держаться за такой роман.

Девушек преступников, отбывающих наказание в колонии, называют ждулями. Чаще всего им приходится терпеть осуждение окружающих и находиться в одиночестве, так как большинство знакомых их не поддерживает, а любимый человек находится за решеткой. Некоторые живут так годами, ожидая окончания срока, но большинство разрывают отношения уже спустя какое-то время.

29-летняя костромичка призналась, что поначалу все у нее было хорошо. Она познакомилась с 38-летним мужчиной, отбывающим свое четвертое наказание в тюрьме. Его осудили за разбойное нападение, в ходе которого погиб один человек. Также ему продлили срок за продажу наркотиков внутри колонии, так что в общей сложности его невесте предстояло ждать его 11 лет.

По словам женщины, между ней и возлюбленным был потрясающий секс, и ее все устраивало в их отношениях. В каком-то смысле он даже заменял ей отца, так как был старше. Но давление общества было чересчур сильным. Местные жители гнобили не только ее, но и ее детей в школе, поэтому в итоге ей пришлось все-таки расстаться с заключенным. Причем сделала она это не самым лучшим образом. Окончательное решение о разрыве она приняла по дороге в колонию, где должна была состояться ее свадьба с зеком.

Ранее пенсионерка из Великобритании рассказала, как ее спас после серьезной аварии призрак мужа.