Корпорация Disney предлагает своим сотрудникам бесплатно стерилизовать детей

В компании Disney предлагают сотрудникам стерилизовать детей. Для работников корпорации это абсолютно бесплатно.

Соответствующую информацию приводит Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

Источник ссылается на американского журналиста Джеймса О'Кифа, который получил внутренний документ компании, доказывающий этот факт. По его информации, Disney финансирует соответствующие препараты для несовершеннолетних.

Сотрудникам предлагается отвести детей к врачу, доктор выпишет рецепт после осмотра.

Ранее сообщалось, что в Уфе многодетный отец сделал стерилизацию, а спустя время у него появился пятый ребенок. В клинике согласились вернуть деньги – за процедуру мужчина отдал 30 тыс. рублей. Однако 45-летний россиянин намерен судиться и хочет, чтобы клиника оплачивала расходы на содержание матери и ребенка.