Многодетный отец сделал стерилизацию, а через год у него родился пятый ребенок: намерен судиться

В Уфе многодетный отец сделал стерилизацию в клинике, а через год у него родился ребенок. Появление пятого наследника удивило мужчину, он сделал ДНК-тест и подал в суд на медицинское учреждение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 45-летний житель в 2022 году решил, что больше не хочет иметь детей, и обратился в клинику. Он перенес операцию по мужской контрацепции — лишению репродуктивной функции, которая обошлась в 30 тысяч рублей. В этот же день он выписался и продолжил жить, как раньше. Неожиданностью стала новость о том, что он снова станет отцом – уже в пятый раз. В ноябре прошлого года у него появился ребенок.

Мужчина сделал ДНК-тест, который подтвердил родство, и обратился в ту самую клинику. Сотрудники заявили ему, что произошло какое-то чудо – мужчина оказался очень плодовитым. В учреждении согласились только вернуть деньги за операцию, но без выплаты компенсации за моральный ущерб.

Мужчина нанял адвокат и хочет подать документы в суд. Он хочет потребовать средства на предстоящие расходы по содержанию ребенка и его матери.

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