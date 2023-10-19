Кладбище для живых людей обнаружили в одном из российских городов

В Екатеринбурге появилось кладбище для живых людей. Жители поселка Шабровский заметили захоронения около железнодорожной станции и испугались. Об этом сообщает E1.ru.

Журналисты обратили на это внимание и выяснили, что могилы предназначены для живых людей. Один из читателей рассказал, что это ненастоящие захоронения, которые придумали блогеры.

На месте были раскопанные «могилы», а таблички с портретами людей лежали просто сверху. Оказалось, что все это создавалось в качестве декораций для съемок YouTube-шоу. Участники должны были лежать в «капсулах», где есть вентиляция. Кто дольше пролежит – получит приз. Чтобы все выглядело еще эффектнее, организаторы решили создать видимость того, что люди «похоронены заживо».

«Мы не думали, что эти декорации на окраине города так напугают людей», – признался блогер.

По словам организатора, они доверились одному из своих подписчиков, который якобы «разрешил» организовать съемки на этом месте. Со слов парня, они даже заплатили за этот участок его родственникам. Но полицейские заявили, что это чужая земля.

Из-за инцидента шоу перенесли на полгода. Правоохранители отметили, что не будут выписывать блогерам штраф так как они ничего не нарушали и освободили территорию по первому требованию.

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