Киста с зачатками челюсти: хирурги нашли необычную причину «бесплодия» у молодой женщины

Женщина из Липецкой области жаловалась на бесплодие, а врачи нашли у нее кисту с зачатками челюсти. Все произошло с 27-летней пациенткой. Об этой уникальной истории сообщает «Доктор Питер».

По данным источника, о проблеме стало известно тогда, когда женщина захотела стать мамой. Ничего не получалось, тогда она решила обследоваться у врачей. Специалисты Липецкой областной клинической больницы обнаружили у пациентки гигантскую кисту яичника.

Решено было удалить кисту лапараскопическим доступом – без разрезов. Во время операции хирурги столкнулись с редким явлением, внутри кисты они нашли зачатки челюсти! О таком пишут в медицинской литературе, но в реальной жизни сталкиваются не все врачи. Все прошло успешно, пациентка готовится к выписке. Теперь ей ничего не мешает стать мамой.

Напомним, что в прошлом году необычный случай встречался у московских хирургов. Они обнаружили большое доброкачественное новообразование в области грудной клетки у 15-летней пациентки. Все свидетельствовало о том, что это неразвившийся плод близнеца пациентки.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске врачи прооперировали пациента с 30-сантиметровым тромбом в сердце. Подобные размеры тромба – большая редкость. Обычно они не бывают больше 20-ти сантиметров. Врачи объяснили, что в случае пациента из Новосибирска сыграло большую роль.