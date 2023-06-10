Спонтанный или запланированный: какой секс лучше

Сексологи в Канаде провели исследование и развеяли миф о спонтанном сексе. Многие участники эксперимента придерживались мнения, что он приятнее, но выводы получились другими.

102 пары в течение трех недель вели дневник секса. Большинство считали, что спонтанный секс приносит большее удовольствие.

Люди утверждали, что неожиданность добавляет страсти и повышает возбуждение. Некоторые при этом размышляли, что желание, наоборот, усиливает запланированный секс.

Авторы эксперимента пришли к следующим выводам: «Мы установили, что сексуальное удовлетворение не различалось в зависимости от того, воспринимался ли секс как спонтанный или запланированный». О результатах исследования пишет Газета.Ru.

В заключение сексологи рекомендовали парам, давно находящимся в отношениях, планировать интимную близость. По мнению специалистов, запланированный секс похож на запланированный отпуск: это приносит большее удовольствие и разнообразит сексуальную жизнь.

Ранее мы писали об идеальной продолжительности секса для женщин. Оказалось, что в среднем время полового контакта составляет 1,5-3 минуты, но женщинам нужно больше, чтобы получить удовольствие от процесса и достичь разрядки.