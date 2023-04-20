Канадские психологи выяснили, когда люди будут готовы заняться сексом с роботом

Психологи из канадского Университета Конкордия провели исследование, чтобы определить, при каких условиях человек готов согласиться на секс с роботом. В результате удалось установить, что достаточно лишь достичь нужного уровня возбуждения. С повышением желания увеличивается и вероятность полового акта. Об этом сообщили в журнале The Journal of Sex Research.

Ученые для эксперимента набрали группу из 321 участника и попросили каждого из них пройти онлайн-опрос, состоящий из двух частей. Сначала ин нужно было ответить на вопросы о демографических данных, а затем указать – готовы ли они вступать в интимную близость с другим человеком и роботом.

Спустя неделю фокус-группе был показан 10-минутный порноролик, а после его просмотра психологи вновь вернулись к вопросу о желании заняться сексом. Таким образом удалось определить, что при возбуждении ответы многих участников изменились. Те, кто отказывался от полового акта с роботом, увидев интимное видео, поменяли свой выбор. При этом мужчины оказались более склонны к соитию не только с человеком.

Ранее психологи предложили женщинам новый способ повышения сексуального желания.