Психологи открыли простой способ повышения женского либидо

Любопытное исследование завершили психологи университета в Копенгагене. Проанализировав поведение более чем 200 человек, преимущественно женщин, медики установили прямую зависимость самооценки сексуальных ощущений с силой сексуального возбуждения.

У тех, чья самооценка была ниже – либидо также оказывалось слабым.

Можно ли в такой ситуации повысить либидо? Оказалось, что можно. Об методике сообщает «Газета.ru», со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Самым частом способом регулирования своих желаний, в первую очередь сексуальных, было и остается подавление эмоций. Все, сколько-нибудь, «постыдные», «запретные» или просто «странные» эротические фантазии большинство представительниц прекрасного пола предпочитают скрывать, не замечать и уж точно не проявлять во время интимной близости.

Второй способ известен в психологии как когнитивная переоценка. Именно переоценка, то есть обретенная способность следовать своим сексуальным инстинктам на практике, и стала тем единственным фактором, который существенно повышал женское либидо.

Сообщается, что по данным датских психологов, переоценка влияла именно на секс с партнером, а не на частоту мастурбации, которой многие застенчивые дамы порой заменяют секс.