Как выглядит мужчина-утка, вколовший 31 миллилитр филлера в губы. После этих фото вы не уснете

Кто не хочет быть красивым? Главное, в погоне за идеалом вовремя остановиться. Вот, например, Алан Джексон не смог. Желая увеличить немного губы, он стал зависим от косметических процедур и вколол себе 31 миллилитр филлера.

Алан стабильно ходит к косметологу один раз в шесть недель. Это позволяет ему поддерживать свою «красоту» и чувствовать себя совершенством. Джексон не скрывает – он абсолютно доволен тем, как выглядит, поэтому постоянно делится селфи в своих социальных сетях.

Мужчина признался, что ходить по городу ему иногда бывает трудно, так как люди не дают ему прохода. Они рассматривают его и фотографируют. Дело в том, что злоупотребление косметическими процедурами привело к тому, что лицо Алана изменилось и стало очень необычным. Из-за впалых щек и огромных губ он теперь походит на утку.

Иногда Джексон сталкивается с агрессивным поведением окружающих. Некоторые просто оскорбляют его, но есть люди, которые переходят к физическому насилию. Так, однажды его закидали едой в «Макдональдсе».