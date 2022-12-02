Как выглядит мужчина-утка, вколовший 31 миллилитр филлера в губы. После этих фото вы не уснете
Кто не хочет быть красивым? Главное, в погоне за идеалом вовремя остановиться. Вот, например, Алан Джексон не смог. Желая увеличить немного губы, он стал зависим от косметических процедур и вколол себе 31 миллилитр филлера.
Алан стабильно ходит к косметологу один раз в шесть недель. Это позволяет ему поддерживать свою «красоту» и чувствовать себя совершенством. Джексон не скрывает – он абсолютно доволен тем, как выглядит, поэтому постоянно делится селфи в своих социальных сетях.
Мужчина признался, что ходить по городу ему иногда бывает трудно, так как люди не дают ему прохода. Они рассматривают его и фотографируют. Дело в том, что злоупотребление косметическими процедурами привело к тому, что лицо Алана изменилось и стало очень необычным. Из-за впалых щек и огромных губ он теперь походит на утку.
Иногда Джексон сталкивается с агрессивным поведением окружающих. Некоторые просто оскорбляют его, но есть люди, которые переходят к физическому насилию. Так, однажды его закидали едой в «Макдональдсе».
Алан Джексон
Фото: Соцсеть Алана Джексона
Но Алан останавливаться не намерен. Он хочет продолжать поддерживать свою нынешнюю внешность и вносить новые изменения. Однако сами врачи уже отказываются принимать мужчину на процедуры, так как дальнейшие инъекции могут привести к негативным последствиям. Дело в том, что нельзя предсказать, что случится с кожей от еще большего количества филлера. Некоторые клиники, которые согласны продолжать сотрудничество с мужчиной, просят его перед процедурами подписать отказ от претензий в случае непредвиденных обстоятельств.
Сам Алан Джексон готов к тому, что рано или поздно косметологи перестанут его принимать. Мужчина проходит курсы, на которых учится делать инъекции самостоятельно. Он заявил, что уже не может остановиться, так как без филлеров его лицо «осядет», и ему придется делать круговую подтяжку лица.
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