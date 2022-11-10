Обладательница самых больших губ в мире умрет ради нового рекорда

25-летняя жительница Болгарии Андреа Иванова считает себя девушкой с самыми огромными губами. Она гордится своим достижением и уверена, что может поставить еще один бьюти-рекорд. Андрея собирается стать обладательницей самого острого подбородка в мире.

Иванова убеждена, что сделать самый длинный и острый подбородок у нее получится, несмотря на предостережения врачей. Специалисты порекомендовали девушке остановиться на губах, так как еще одно вмешательство во внешность может ее убить. Но Андрею смерть не пугает. Она призналась, что готова умереть ради мирового рекорда.

На косметические процедуры изначально жительница Болгарии пошла, желая походить на куклу Bratz. По ее словам, у этих игрушек идеальная внешность, к которой стоит стремиться. Только за последнее время Андрея сделала более тридцати процедур, чтобы приблизиться к совершенству. Ради своей цели девушка тратит огромные деньги. Известно, что она уже потратила порядка 8 тысяч фунтов стерлингов.

Чтобы добиться мечты и сделать острый подбородок, Андрея будет делать инъекции гиалуроновой кислоты каждые две недели. Она просто прибавит эти уколы к тем, что делает у косметолога каждый месяц в губы. Иванова считает, что все эти усилия сделают еще максимально похожей на куклу Bratz. Отмечаете сходство? Вот и мы.