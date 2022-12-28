Как девочки: мужчины в московском ТЦ подрались из-за нового пуховика

В московском торговом центре мужчины не смогли выбрать, кто из них купит последний оставшийся в магазине пуховик. В результате произошла драка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Сначала они пробовали договориться по-хорошему, но не получилось. В результате произошла бойня по канонам UFC. На кадрах, записанных очевидцами, видно, что сначала было несколько ударов в стойке, после чего один из покупателей перевел бой в партер.

Сотрудники магазина позвали на помощь охрану, чтобы разнять бойцов. Прибежавший охранник увидел явное преимущество одного из участников и решил остановить поединок.

Занимательный момент, что перед тем, как ударить оппонента, мужчина аккуратно повесил куртку на вешалку, и только затем распустил руки.

Кому досталась чемпионская куртка на данный момент неизвестно.

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