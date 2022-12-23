Конфликт между родителям и Дедом Морозом чуть не закончился дракой

В Красноярске на острове Татышев произошёл конфликт между родителями и мужчиной, игравшим роль Деда Мороза.

Актёр категорически отказывался принять детей после завершения рабочего дня и даже накричал на маленького ребёнка.

Всё случилось накануне вечером. 21 декабря было последним днём работы резиденции Деда Мороза, открывшейся в тереме на площадке "Маленький Татышев".

Новогодний волшебник и Снегурочка принимали малышей с 15:00 до 18:00, как изначально анонсировал парк.

Однако не все желающие успели попасть в резиденцию и увидеть сказочного персонажа вживую.

На этом фоне произошёл конфликт, который записала на камеру телефона одна из участниц.

В опубликованном ролике видно, как мужчина, игравший роль Деда Мороза, объясняет родителям, что его рабочий день закончен. Мамы же ничего не хотят слышать и уговаривают принять их детей.

Актёр сначала общается спокойным тоном, но потом его выводит из себя визг ребёнка.

Мужчина кричит на малышку, после чего на него обрушивается новая порция критики.

Судя по комментариям в соцсетях, большинство пользователей поддерживают Деда Мороза.