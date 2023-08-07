Итальянского бизнесмена насмерть завалило тысячами головок сыра грана падано

Итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб под тысячами головок собственного сыра под названием грана падано. Это случилось на сыроварне, где на мужчину обрушилась полка с продукцией. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

По данным источника, все произошло в провинции Бергамо. О пропаже предпринимателя стало известно вечером 6 августа. Оказалось, что мужчина был на складе, когда на него обрушилась полка с 25 тысячами головок сыра. 75-летнего мужчину искали и надеялись застать живым, но он умер. Его тело нашли под завалами сыра.

Отмечается, что несчастный случай имел эффект домино. Как полагают полицейские, Джакомо работал над установкой настроек аппарата, который вращает формы сыра для его созревания.

СМИ пишут, что размер сельскохозяйственных земель во владении погибшего свыше 100 гектаров. В год предприятие производит свыше 15 тысяч головок сыра.

Ранее мы писали о том, как 32-летний британец врезался на мотоцикле в дерево и сломал половой орган. Джош Коулз, как и обычно, согласился на заезд, и ничего не предвещало беды. Но в один момент во время него он случайно свернул с колеи и не смог вовремя затормозить до встречи с деревом. К несчастью для мужчины, оттуда торчал колышек, который и воткнулся ему в гениталии.