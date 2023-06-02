«Исходит трупный запах»: в Петербурге врачи роддома забыли в теле пациентки метровый тампон

В Санкт-Петербурге врачи роддома забыли в теле пациентки марлевый, который со временем начал гнить. Инородное тело легко могло привести к сепсису, если бы не гинеколог женщины, который обратил внимание на жуткий запах. Подробности узнало издание Фонтанка.

Как стало известно, в пошлом году россиянка забеременела и в феврале родила ребенка посредством кесарева сечения. Для остановки кровотечения медики использовали три тампона. Однако извлекли после только два.

После операции женщина стала испытывать жуткие боли в животе, и результаты анализов показали воспалительный процесс. Но на УЗИ никаких аномалий выявлено не было. В итоге роженице выписали антибиотики, которые действительно помогли. Правда, на время. Вскоре нестерпимый дискомфорт вернулся. Из-за него петербурженка даже не могла ухаживать за ребенком. Кроме того, ее муж постоянно жаловался на то, что от нее неприятно пахнет, а послеродовой шов никак не заживает.

«Муж говорил, что от меня исходит трупный запах. Его чувствовали все домашние, он заполонил квартиру», - рассказала женщина.

Зловония услышала и врач-гинеколог, к которой пришла россиянка, чтобы выявить проблему. Специалист в течение некоторого времени вытягивала из пациентки окровавленный гниющий тампон. Примерная его длина составляла один метр.

Извлеченное инородное тело было запаковано в несколько пакетов и передано в качестве существенных доказательств халатности врачей. Однако СК все равно отказались возбуждать уголовное дело, поэтому в суде слушается гражданское.

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