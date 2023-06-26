Иркутские врачи достали из кишечника девятимесячного ребенка гидрогелиевый шарик

В одной из клиник Иркутска спасли жизнь девятимесячному малышку, проглотившему гидрогелиевый шарик. С инородным телом внутри он прожил семь дней и едва не погиб. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Матренинской детской больницы.

Как рассказали в медицинском учреждении, к ним обратилась семья из Бурятии с ребенком, которому поставили диагноз «инородное тело тонкой кишки, острая кишечная непроходимость». Мама мальчика предположила, что он мог случайно проглотить гидрогелиевый шарик, и после обследования это подтвердилось.

Врачи приняли решение проводить операцию, так как предмет уже полностью перекрывал просвет кишки, а это серьезно угрожало жизни маленького пациента. Подобные инородные тела могут во влажной среде увеличиваться в размерах, из-за чего становятся причиной кишечной непроходимости.

После вмешательства медиков ребенок уже чувствует себя лучше. Его выписали и отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Новосибирске врачи прооперировали годовалого малыша с аномально большим пальцем на руке. Такие случаи встречаются у одного из 10 тысяч младенцев.