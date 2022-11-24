Индийские полицейские обвинили крыс в пропаже более 500 кг марихуаны

Сотрудники правоохранительных органов Матхуры сообщили, что крысы съели 581 кг конфискованной марихуаны, хранящейся на складах. Суд силовикам не поверил и потребовал предъявить доказательства.

Сообщается, что конфискованный наркотик хранился в двух разных местах, однако грызуны проникли в оба склада. На первом находилось 195 кг марихуаны, на втором - 386 кг.

Судья согласился, что крысы «слишком маленькие», поэтому от них сложно защитить что-либо, однако нужны доказательства, что наркотик уничтожили именно животные, потому что есть подозрения, что марихуана была просто продана сотрудниками полиции.

Отыскать подтверждение своим словам силовикам нужно до 26 ноября. В этот день состоится повторное заседание суда.

К слову, подобный инцидент уже происходил в 2021 году. Тогда полицейские в округе Этах заявили, что крысы уничтожили более 1400 коробок конфискованного алкоголя. Свою версию сотрудники доказать не смогли, и позже выяснилось, что грызуны были не виноваты. Спиртное было продано местному бандиту.

И до этого еще три года назад восемь аргентинских полицейских были уволены за то, что обвинили мышей в пропаже 540 кг каннабиса. Однако ложь была настолько неправдоподобной, что не потребовалось даже разбирательства. Дело в том, что сотрудники правоохранительных органов даже не подумали, что от съеденного наркотика в таких количествах мыши бы мгновенно умерли. А на месте преступления не было найдено ни одного трупа.

Ранее стало известно, что в Иркутске были замечены тараканы-мутанты.