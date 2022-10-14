В Иркутске появились тараканы-мутанты

Целый район Иркутска атакован огромными тараканами. Они способны летать. Игнорируют инсектициды и проникают даже через бетонную заливку.

В жилых домах на улице Трилиссера тараканы – не новость: бывало, появлялись, исчезали, приползали снова. Но с августа 2022 года в районную жилинспекцию начали поступать жалобы на массовые набеги невиданных прежде в Иркутске громадных золотисто-черных насекомых.

По словам очевидцев, тараканы умеют летать и никак не реагируют на привычные для горожан химические средства борьбы с домашними насекомыми.

Экспертиза, проведенная специалистами отдела карантина растений ФГПУ «Иркутская МВП», установила: речь идет о Shelfordella tartara – среднеазиатском таракане.

В Иркутской области он не водится, и вряд способен пережить сибирские морозы.

Однако местные жители с этим не согласны: они уверяют, что первые тараканы-монстры появились два года назад, они облюбовали подземные коридоры, по которым проходит городская теплотрасса.

Там тепло и сыро – идеальные условия для зимовки и размножения. Оттуда насекомые и совершают регулярные массированные набеги по квартирам.

Не так давно рабочие залили колодцы бетоном, но тараканов это не остановило.

Нужна крупномасштабная потрава по всему периметру колодцев, - настаивают иркутяне.

Но на нее, суда по всему, у местных властей нет средств.

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