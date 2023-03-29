И деньги взял, и шашлык съел: волгоградка заявила, что голодный таксист украл ее контейнер с мясом

В Волгограде 26 марта с одной из жительниц произошел неприятный инцидент. По заявлению женщины, ее обворовал таксист, который вез ее домой после вечеринки. Причем украл он не деньги или ценные вещи, а шашлык. О необычной истории рассказало издание «Блокнот Волгограда».

Пострадавшая поделилась, что возвращалась с юбилея родственницы вместе с цветами и контейнером с шашлыком – ей специально его упаковали с собой, чтобы полакомиться дома. Вот только мясное угощение она так и не попробовала. Приехав к себе, она поняла, что еды просто нет, и, кроме таксиста, никто не мог ее взять.

Волгоградка уверена – водитель был слишком голодный, поэтому не смог устоять перед угощением. Контейнер вместе с цветами лежал на переднем сидении, а отдал он только букеты, когда женщина выходила из машины. Причем пропажу она обнаружила уже на утро, когда разбирала пакет.

Желая наказать голодного таксиста, пострадавшая от кражи обратилась в службу поддержки, но там ей не пошли навстречу. Работники компании заявили, что у их водителя есть деньги, чтобы позволить себе купить шашлык, поэтому съесть чужой он не мог.

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