Грязнее унитаза: назван предмет, на котором больше всего бактерий

Ученые провели исследование и выяснили, где больше всего содержится бактерий. Предмет, который они назвали, некоторые используют ежедневно.

Многие по ошибке считают, что самое грязное место в доме – сиденье унитаза. Исследователи доказали, что это не так.

Они изучили многоразовые бутылки для воды. Такие нередко используют спортсмены, обычные люди берут их на работу или дают детям. Оказалось, что в таких бутылках есть кишечная палочка, клебсиелла, бациллы. Все они вызывают желудочно-кишечные проблемы и даже пневмонию.

По сравнению с бутылками, сиденье унитаза в 40 тысяч раз чище – под ободком всего 515 колониеобразующих единиц. В бутылках их содержится в среднем 20,8 миллиона.

Самые опасный тип бутылок – с носиком и завинчивающейся крышкой. В них оказалось 30 миллионов КОЕ. При этом в бутылках с трубочкой обнаружили только 3 миллиона КОЕ. В бутылке с откидной крышкой их в 6 тысяч раз больше по сравнению с унитазом.

Ученые предупредили о важности гигиены: необходимо регулярно мыть бутылки и любую посуду горячей водой и со специальным средством.

Ранее мы писали, как некачественная туалетная бумага влияет на организм и приводит к раку.