Рак и проблемы с печенью: как некачественная туалетная бумага воздействует на организм

Некачественная туалетная бумага может вызвать рак прямой кишки и проблемы с печенью. Об этом заявил терапевт Юрий Серебрянский.

Специалист при этом оценил качество российской туалетной бумаги. По его словам, в данном случае не надо волноваться – негативного влияния на организм от нее точно не будет и опасных образцов на прилавке не встретить.

«Наша туалетная бумага проходит обязательную проверку на все и вся. Надо, чтобы российскую бумагу за рубежом продавали», - сказал специалист.

В России строгая проверка производства налажена на всех этапах, указал он. В противном случае из-за бумаги с примесями может быть «все что угодно».

«Даже рак прямой кишки. А проблемы с печенью неизбежно разовьются вторично», - заключил терапевт.

Ранее мы писали, как простая хитрость с туалетной бумагой избавит от неприятного запаха в шкафу.