Смертельный удар: видео поединка человека с верблюдом попало в сеть

В Омской области сторож и верблюд обменялись ударами. Верблюд оказался сильнее.

На охотничьей базе в деревне Приозерка местный сторож стал жертвой атаки верблюда. На записи, которая попала в Сеть, видно, как мужчина подходит к животному и, судя по всему, желая наказать, левой рукой хватается за уздечку, а правой бьет верблюда по морде.

Затем происходит неожиданное. Могучее животное стремительно разворачивается и, боднув головой, сбивает человека с ног.

После чего наносит удар копытом в голову. Сотрудники базы успели довезти пострадавшего до местной больницы.

Однако спасти жизнь 51-летнего сторожа врачам не удалось: от полученной черепно-мозговой травмы он скончался, не приходя в сознание.