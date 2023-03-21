Появился способ увеличить половой орган до 5 сантиметров без возможности вернуть всё назад

Для увеличения полового органа в России проводят операцию по подрезке связки, фиксирующей пенис. Хирургическое вмешательство дает увеличение на 1-5 сантиметров без возможности все вернуть назад.

Об этом рассказала врач-уролог Анна Говрушенко. По ее словам, суть хирургического вмешательства заключается в том, что связка надрезается и половой орган «чуть выезжает вперед». После операции мужчина обязан носить экстендер, с которым секс невозможен.

«Без экстендера операция не имеет смысла, равно как и ношение его без операции», - поделилась специалист.

Говрушенко предупредила, что после операции «сложно и маловероятно» вернуть все назад, если результат не удовлетворил.

Также она развеяла миф о том, что какие-либо мази способны увеличить длину. Медик отметила, что в формировании объема полового органа «участвует множество факторов», поэтому ни одно «чудо-средство» не помогает увеличить орган в длину или толщину.

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