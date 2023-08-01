Говорят, медведь – ненастоящий: зоопарк заподозрили в подмене животных людьми

Китайский зоопарк Ханчжоу заподозрили в подмене мини-медведей людьми в костюмах. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Смотрители китайского зоопарка опровергли слухи, которые уже успели разойтись в Сети. Говорят, солнечные медведи в вольерах – это люди, переодетые в костюмы редких животных. В качестве доказательства приводится видео, на котором один из малайских медведей стоит на задних лапах. Люди отметили, что стройные ноги зверя и складки меха делают животное подозрительно похожим на человека, играющего роль медведя.

По данным The Guardian, руководство зоопарка опровергло эти слухи. Смотрители зоопарка опубликовали опровержение от лица малайской солнечной медведицы Анжелы.

«Я Анжела, малайская медведица – вчера после работы мне позвонила заведующая зоопарком и спросила, не ленилась ли я и не прогуляла ли работу сегодня и не нашла ли человека на мое место. Позвольте мне еще раз повторить всем, что я солнечный медведь – не черный медведь, не собака – солнечный медведь!» – говорится в заявлении.

В опровержении добавляется, что малайские медведи являются самыми миниатюрными в мире.

Также представитель зоопарка уточнил, что такой обман бы не смог пройти в государственном учреждении. Кроме этого, человек не смог бы находиться так долго в костюме мехового медведя при летней температуре в 40 градусов.

Отдельно отмечается, что для журналистов организуют визиты к медведям, чтобы они смогли сами убедиться в отсутствии обмана посетителей.

Китайский зоопарк подчеркивает, что малайские (солнечные) медведи размером с крупных собак достигают в высоту на задних лапах не более 1,3 метра.

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