«Это более полезно»: чиновники рассказали красноярцам о преимуществах «дырок в полу» перед обычными унитазами

Чиновники в Красноярске объяснили возмущенным горожанам отсутствие обычных унитазов в экопарке «Гремячая грива». Отметим, что вместо них там остались чаши Генуя, представляющие собой напольные унитазы, или попросту «дырки в полу».

Telegram-канал «Проспект мира» обратился за комментарием в Агентство по туризму Красноярского края. Там объяснили, что справлять нужду в чаши Генуя лучше.

В ведомстве рассказали, что это «один из самых гигиеничных видов унитазов для общественных мест».

«Использование чаши Генуя считается более полезным, физиологичным, чем использование обычного унитаза в положении сидя», - отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Лазарев устроил скандал из-за грязной ванны в пятизвездочном отеле во время гастролей в Перми. Обычно артист ведет себя как «добрый и позитивный человек», однако увиденным в гостинице артист поделился с подписчиками в соцсетях. Он показал чужие волосы в ванне и желтые пятна. «Как мне на это реагировать?» - возмутился Лазарев.