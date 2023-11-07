Лазарев на гастролях в Перми устроил скандал из-за ванны в пятизвездочном отеле

Певец Сергей Лазарев во время гастролей в Перми устроил скандал из-за ванны в пятизвездочном отеле. Артист нашел в ней чужие волосы и желтые пятна.

Лазарев рассчитывал на хороший отдых в гостинице, но в номере его ждало разочарование – он был неубранным и грязным. Особенно артиста огорчила ванна. Певец снял все на видео, чтобы доказать обоснованность претензий.

Лазарев отметил, что обычно он не скандальный, а «очень позитивный и добрый». Однако в этом случае исполнитель повел себя «как любой эмоциональный человек».

«Как мне на это реагировать? Это чистая ванна?» - возмутился Лазарев на видео, опубликованном в соцсетях.

Ранее певец назвал единственное несовершенство на лице. По словам музыканта, некрасивый нос является его самым большим недостатком. При этом Лазарев назвал его «узнаваемым» и отказался что-либо менять во внешности.