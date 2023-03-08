Эрекция у покойников: врачи поделились пикантными подробностями о том, что происходит с остывающим телом

Эрекция у покойников возникает достаточно часто, и этому есть объяснение. О пикантных подробностях рассказала врач-патологоанатом Татьяна Власова.

Она объяснила, что увеличение объема полового органа и его отвердение происходят из-за кровенаполнения. После смерти вся кровь из верхней части тела перемещается в область таза.

Эрекцию у мертвецов наблюдала также студентка Новосибирского государственного мединститута Дина Ауалиева. Проводя осмотр тела в морге, она обнаружила эрекцию у мужчины.

Практикантка вспомнила, что о таких случаях узнала из лекции. При этом она говорит об эрекции у мужчин после смерти как явлении довольно редком.

Ауалиева объяснила, что оно происходит вследствие сокращения определенных мышц у покойника после поступления крови к клеткам, восприимчивым к кальцию.

Опытные врачи утверждают, что посмертную эрекцию фиксируют в начале поздних трупных проявлений, то есть начиная с третьих суток. Скапливающиеся гнилостные газы увеличивают объемы лица и гениталий.

Ранее ученые предложили использовать сперму умерших мужчин для донорства. Сперматозоиды можно получить в течение 48 часов после смерти.