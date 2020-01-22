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Ученые предлагают использовать сперму умерших мужчин для донорства

По мнению исследователей, это морально допустимо и поможет большему числу бесплодных женщин стать матерями.

Сперматозоиды можно получить в течение 48 часов после смерти мужчины, для чего используется электрическая стимуляция или хирургическая операция. Затем биоматериал замораживается и используется.

Вопрос о том, чтобы использовать сперму мертвых мужчин, обсуждается в научных кругах не первый год. Ученые британского Лестерского университета изложили свою точку зрения в издании Journal of Medical Ethics. По их мнению, донорство органов от покойников разрешено и спасает многих людей, стоящих в очереди на трансплантацию. Почему же нельзя использовать сперму мужчин после их смерти, задаются вопросом доктора.

Добавим, что в Великобритании донорство спермы не является анонимным, то есть ребенок, появившийся на свет таким образом, после достижения восемнадцати лет имеет право узнать информацию о биологическом отце и встретиться с ним. По этой причине далеко не все мужчины хотят быть донорами.

Напомним, в мире известны случаи, когда дети рождались с помощью спермы от уже умерших. Тем не менее у этой практики есть ряд противников, которые считают: к донорству стоит привлекать молодых и здоровых мужчин, а не покойников.

_Фото: vostock-photo

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