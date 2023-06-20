Эксперт РАН рассказал, через какое время загрязненные воды окажутся у берегов Крыма и Краснодарского края

Можно ли этим летом купаться в Черном море и не придут ли к берегам Крыма и Краснодарского края загрязненные воды Каховского водохранилища? Ответ на этот вопрос дал ведущий научный сотрудник и руководитель отдела экологии бентоса ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» Российской академии наук Алексей Петров.

По его словам, в водохранилище много лет сбрасывались промышленные стоки, стекали воды с удобряемых полей – они содержали загрязняющие пестициды. Теперь большой объем воды окажется в Черном море. Опасно и то, что водой залило склады удобрений и горю-смазочных материалов – их также выносит течением в море.

По оценкам Петрова, растворенные вещества с течениями за 2-3 недели дойдут до берегов Румынии и Болгарии. Поэтому туристам стоит наблюдать за экологической обстановкой там.

Что касается Крыма и Краснодарского края, то на западном побережье полуострова угрозы нет. Более того, течение приносит туда чистую воду, а грязную уносит на запад.

«Теоретически, обойдя весь круг по морю, эти водные массы, двигаясь вдоль побережья Турции, Абхазии и Грузии, дойдут к нам через несколько лет», - поделился прогнозом эксперт, добавив, что к этому времени Черное море самоочистится.

На вопрос о том, можно ли есть мидий и рыбу из Черного моря, специалист отвечает следующим образом: «угроза для людей минимальна».

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