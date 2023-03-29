Обязательно включите в рацион: почему селедка так необходима человеческому организму
Гастроэнтеролог назвала полезные свойства селедки и единственный ее недостаток.
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Селедка – обязательный продукт для человека. Есть несколько доводов в пользу того, чтобы включить ее в рацион.
О полезных свойствах этой рыбы рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Она указала, что сельдь обыкновенная богата белком и Омега-3 кислотами. Эти вещества нужны для помощи мозгу и предотвращения болезни Альцгеймера.
Кроме того, Омега-3 кислоты снижают образование тромбов и холестерина.
Сельдь легко усваивается. Всё потому, что в ней нет соединительно-тканных волокон.
Однако важно не забывать – данная рыба бывает очень соленой, и это ее единственный недостаток. Есть риск превысить допустимую норму соли. По данной причине увлекаться сельдью не стоит.
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