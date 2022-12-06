Эксперимент не удался: неудачная укладка блогерши стоила ей волос

Блогерша Элли Мэй Грейди решила сделать домашнюю укладку при помощи техники тугих жгутов, а на утро обнаружила, что осталась практически лысой.

Роликом с демонстрацией последствий неудавшегося эксперимента девушка поделилась на своей станице в TikTok, насчитывающей 1,1 миллиона подписчиков. В нем Элли рассказала, что хотела добиться эффектных кудрей без помощи стайлинговых средств. Она заплела влажные волосы в тугие жгуты и оставила их в таком положении на ночь, а с утра обнаружила, что половина локонов просто отвалилась.

Блогерша попыталась расчесать образовавшиеся колтуны на голове, но в ее руках оказывалось все больше и больше выпавших волос. К счастью, большинство было нарощенных прядей, но Элли этот факт не успокоил, так как, по ее утверждению, ранее она заплатила за них в салоне 400 фунтов стерлингов (30,7 тысячи рублей). Теперь девушке предстоит отрезать часть шевелюры.

Подписчики Элли Мэй Грейди стали ей советовать не спешить с ножницами и сначала попробовать спасти волосы при помощи кондиционера и масел. Также многие попросили блогершу лучше немедленно обратиться в парикмахерскую.

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