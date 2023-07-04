Эколог Асхат Каюмов рассказал, что такое ресомация умершего и чем она опасна

Председатель Совета экоцентр Дронт Асхат Каюмов рассказал Пятому каналу о недостаточной экологичности ресомации как метода погребения.

Ресомация — способ растворения трупов в кипятке с щелочью. По словам эколога, этот вариант не экологичнее кремации.

На днях в Великобритании выяснили, что ресомация должна использоваться в целях сохранения экологии Земли. Поскольку тело умершего будет погружено в камеру с щелочным раствором, выбросы в атмосферу уменьшатся. В контейнере тело подвергается разложению за несколько часов, а останки в виде костей высушиваются и измельчаются.

По словам Каюмова, обработка щелочью не гарантирует отсутствие выбросов. Продукты будут не менее вредными, чем при кремации.

Он отметил, что углекислый газ, вода и соли также сохранятся. И хотя соли высушиваются, температурного воздействия не избежать.

По мнению специалиста, компании, которые занимаются этой процедурой, всего лишь пытаются «надавить» на конкурентов на рынке.

Недавно ведущий научный сотрудник и руководитель отдела экологии бентоса ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» Российской академии наук Алексей Петров рассказал, через какое время загрязненные воды окажутся у берегов Крыма и Краснодарского края.