Джо Байден вцепился в руку Эммануэля Макрона и забыл ее отпустить

С президентом США Джо Байденом произошла очередная глупая ситуация. На встрече в Белом доме с лидером Франции Эммануэлем Макроном он вцепился в его руку и не хотел отпускать более 30 секунд.

На нелепое рукопожатие обратили внимание журналисты. По кадрам, появившимся в Сети, видно, что Макрон был в растерянности от странных действий коллеги и не знал, как освободиться из руки.

Журналисты пошутили, назвав действия Байдена «ирландским силовым приемом» или «поцелуем смерти».

Ранее сообщалось, что у президента США заподозрили поражение мозга из-за шаткой походки.