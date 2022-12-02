10:03, 02 декабря 2022
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Джо Байден вцепился в руку Эммануэля Макрона и забыл ее отпустить
С президентом США Джо Байденом произошла очередная глупая ситуация. На встрече в Белом доме с лидером Франции Эммануэлем Макроном он вцепился в его руку и не хотел отпускать более 30 секунд.
На нелепое рукопожатие обратили внимание журналисты. По кадрам, появившимся в Сети, видно, что Макрон был в растерянности от странных действий коллеги и не знал, как освободиться из руки.
Журналисты пошутили, назвав действия Байдена «ирландским силовым приемом» или «поцелуем смерти».
Ранее сообщалось, что у президента США заподозрили поражение мозга из-за шаткой походки.
Источник фото:Freepik.com
Источник: YouTube-канал Fox News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: