У президента заподозрили поражение мозга из-за шаткой походки в последнее время

Шаткая походка и заторможенность движений президента США Джозефа Байдена в последнее время могут быть признаком атаксии – соответствующее предположение сделали медики. Невролог Ян Власов разъяснил, что это за нарушение и почему оно возникает.

Атаксия прежде всего выражается в шаткой и неуверенной походке и относится к неврологическим симптомам. Она может указывать на разные проблемы в организме, но все они связаны с поражением той части мозга, которая отвечает за координацию движений.

Атаксии особенно подвержены люди с сосудистыми болезнями и онкологией. С ней связана пара десятков очень тяжелых заболеваний.

При этом нарушение моторики слабо поддается лечению. Трудоспособность при атаксии снижается, так как нервно-психические нарушения постоянно прогрессируют.