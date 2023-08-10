Двухметровые существа с большими головами: жители Перу пожаловались на нападения инопланетян
Перуанцы попросили помощи армии из-за атак «инопланетян» на протяжении месяца.
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В Перу жители одной из деревень пожаловались на нападения «инопланетян». Они попросили помощи местной армии.
О ситуации сообщает Lenta.Ru со ссылкой на телеканал Al Rojo Vivo.
Племя Икиту сообщило об атаках «двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами». По словам перуанцев, их набеги происходят на протяжении месяца.
Они рассказывают, что эти существа способны исчезать, огнестрельное оружие не может защитить – «инопланетяне» неуязвимы.
Перуанцы говорят, что одно такое существо напало на девочку-подростка и расцарапало ей шею.
Ранее певица Катя Лель заявила о существовании инопланетян и контактах с ними. Артистку поддержала контактер с внеземными цивилизациями Ирина Подзорова. Она поверила в контакты Лель с пришельцами и рассказала об общении с одним таким инопланетянином.
Многие до сих пор не верят в заявления Лель и реагируют на слова о пришельцах с усмешкой. Певица же считает, что инопланетяне существуют, но человечество не готово к знакомству с ними.