Двухметровые существа с большими головами: жители Перу пожаловались на нападения инопланетян

В Перу жители одной из деревень пожаловались на нападения «инопланетян». Они попросили помощи местной армии.

О ситуации сообщает Lenta.Ru со ссылкой на телеканал Al Rojo Vivo.

Племя Икиту сообщило об атаках «двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами». По словам перуанцев, их набеги происходят на протяжении месяца.

Они рассказывают, что эти существа способны исчезать, огнестрельное оружие не может защитить – «инопланетяне» неуязвимы.

Перуанцы говорят, что одно такое существо напало на девочку-подростка и расцарапало ей шею.

Ранее певица Катя Лель заявила о существовании инопланетян и контактах с ними. Артистку поддержала контактер с внеземными цивилизациями Ирина Подзорова. Она поверила в контакты Лель с пришельцами и рассказала об общении с одним таким инопланетянином.

Многие до сих пор не верят в заявления Лель и реагируют на слова о пришельцах с усмешкой. Певица же считает, что инопланетяне существуют, но человечество не готово к знакомству с ними.