Катя Лель показала фото пришельца, который украл ее зубы

Певица Катя Лель продолжает удивлять общественность своими заявлениями о внеземных цивилизациях. Исполнительница хита «Муси-пуси» много лет убеждает других в том, что пришельцы существуют и даже контактировали с ней! Теперь у нее появились доказательства.

Знаменитость приняла участие в программе на федеральном канале, где в очередной раз поделилась своими историями. Катю поддержала контактер с внеземными цивилизациями Ирина Подзорова.

Женщина утверждает, что путешествует по планетам и дискутирует об устройстве мира с инопланетянином по имени Кирхитон. Правда, она не может запечатлеть их встречи, потому что в тех местах, где они бывают, не работает телефон. Она верит в то, что Лель тоже контактирует с пришельцами. Певица общается с другом по имени Сен Тит.

«Его тело находится на обратной стороне Луны, его зовут Сен Тит — он специалист-биолог с планеты Диснит Созвездия Орла. Он налаживает связь, ведь мы для них тоже инопланетяне», — заявила Подзорова.

Гостья шоу даже показала фото Сен Тита! Его опубликовал StarHit.ru. Катя отметила, что именно он забрал у нее в юности зубы.

Многие относятся к заявлениям поп-дивы с усмешкой, но она не реагирует на негативные комментарии. Лель уверена, что пришельцы существуют, просто человечество еще не готово к такому близкому знакомству.

Ранее мы писали о том, как Левкин заявил, что НЛО прилетало на концерт группы «НА-НА».