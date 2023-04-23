Две старушки сцепились в драке, выбирая сотовый телефон

Пожилые дамы устроили драку в московском салоне сотовой связи. Происшествие было зафиксировано на камеры видеонаблюдения и опубликовано Telegram-каналом «Пресс-Хата».

Две прилично одетые пенсионерки, ожидали свою очередь в кассу магазина. Ничего не предвещало конфликта до тех пор, пока одна из женщин не толкнула рядом стоящую покупательницу. Между ними началась серьезная драка, одна из оппоненток упала на кафельный пол.

Причина данного инцидента оказалась очень банальна. Дамы не поделили место в очереди.

Чем закончился конфликт, и понадобилась ли пострадавшей женщине медицинская помощь — не сообщается.

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