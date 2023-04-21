73-летняя пенсионерка сожгла 6 домов в Пермском крае, избавляясь от сухой травы

В Пермском крае 73-летняя жительница оставила без крова 15 человек, включая себя. Пенсионерка хотела избавиться от сухой травы, но все пошло не по плану. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По информации источника, пожилая женщина из поселка Горки Косинского района не могла смириться с тем, что возле ее дома находился сухостой. Решив, что сможет справиться с ним самостоятельно, старушка развела огонь, но довольно быстро он вышел из-под контроля. Сначала загорелось жилье самой бабушки, а затем пламя захватило и соседние постройки. Распространялся пожар стремительно, так как все дома были деревянные.

В итоге борьба с сухой травой пенсионерки стоила шести зданий. Они выгорели полностью. По предварительной информации, ущерб от этого составляет около трех миллионов рублей. Среди владельцев уничтоженных домов оказались трое пенсионеров и трое безработных. К счастью, никто не пострадал.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС.

Ранее стало известно о смерти двухлетней девочки в Норильске. Малышка случайно проглотила магниты, и врачам не удалось ее спасти.