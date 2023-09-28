«Она неконтактная, лежачая»: в томском интернате обнаружили девушку-инвалида весом 13 кг

В доме социального обслуживания в Томской области обнаружили девушку с инвалидностью, которая весит всего 13 килограммов. Об этом сообщает издание mk.ru.

Об истории россиянки узнала омбудсмен Елена Карташова. Она попросила прокуратуру провести проверку, в ходе которой выяснилось, что персонал в течение почти двух лет игнорировал рекомендации врача по приобретению специального питания для девушки. Также стало известно, что ее признали нуждающейся в паллиативной помощи, однако интернат не имеет соответствующей лицензии на это.

«Она неконтактная, лежачая. По документам вес составлял 13 кг, но сейчас он ниже», - поделилась Карташова.

Медбрат в учреждении рассказал журналистам, что девушка поступила к ним в таком состоянии из интерната в Молчаново. Ее никто не навещает, так что, по всей видимости, родственников у нее нет.

На данный момент ситуация находится под строгим контролем и руководства интерната, и уполномоченного по правам человека.

К слову, у данного учреждения уже несколько лет довольно дурная слава. Так, в 2018 году местная жительница сообщила, что там избивают постояльцев. Также поступали жалобы и на кражи в стенах интерната.

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