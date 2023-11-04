До свидания, красивая жизнь: супруга Шабутдинова прокомментировала его задержание

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня ему предъявили обвинение. Тем временем, на связь вышла жена бизнес-коуча Лидия Муцольгова.

«Аяз держится и будет держаться. То количество силы, честности, чистоты, веры, деятельности, вовлеченности, любви к своему Делу, к своему великому Большому делу я не встречала ни у одного человека на планете Земля», — написала она на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лидия отметила, что считает все обвинения необоснованными, а перед девушкой Натальей, которая написала заявление на Аяза, компания якобы выполнила все обязательства.

Аяз и Лидия не состоят в официальном браке — блогер женился на девушке из Ингушетии по мусульманским обычаям. После рождения дочери весны он перестал называть Лидию и женой и говорил, что думает с ней расстаться. Но год спустя у пары родился мальчик Мир.

Напомним, блогера-миллионника задержали по подозрению в мошенничестве. Проверка проводится после заявления одной из его клиенток. В своем сообщении компания утверждает, что девушка Наталья была недовольна курсами и решила взыскать потраченные 1,9 млн рублей.

Сегодня стало известно, что блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Аяз не признал.