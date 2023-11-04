Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по делу о мошенничестве

32-летнему блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый вместе со своими соучастниками создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.

Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых клиенты смогут открыть свой бизнес и получить высокий доход.

Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 млн рублей.

Свою вину блогер не признал.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, вчера блогера-миллионника арестовали по подозрению в мошенничестве. Проверка проводится после заявления одной из его клиенток. В своем сообщении компания утверждает, что девушка Наталья была недовольна курсами и решила взыскать потраченные 1,9 млн рублей. Заявление она подала якобы еще в 2019 году.