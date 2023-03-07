Дмитрий Рогозин обнародовал клип на песню, написанную его женой

Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telagram-канеле музыкальное видео на стихи своей супруги.

Композиция «Сердце матери» была написана Татьяной Рогозиной почти десять лет назад, однако строчки песни оказываются актуальны до сих пор.

Исполнил песню Кубанский казачий хор, а сам чиновник, по его словам, просто помог иллюстрировать и рассказать историю одной семьи, пережившей две войны - сначала Гражданскую, потом Отечественную. И вот, когда покой, казалось, был так близко, перед новым поколением встает новый вызов.

«В одном киносюжете - такая длинная, но такая короткая и трудная жизнь трех колен русских людей», - отметил политик. Его слова приводит Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что врачи удалили попавший в Дмитрия Рогозина осколок, который сначала считали неизвлекаемым.