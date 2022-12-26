21:20, 26 декабря 2022
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Врачи удалили попавший в Дмитрия Рогозина осколок, который считали неизвлекаемым
Фото: YURI KADOBNOV/AFP/EAST NEWS
Врачи прооперировали экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который был ранен в Донецке. Из шейного отдела позвоночника достали кусок снаряда размером восемь на шесть миллиметров.
Помощник Рогозина сообщил, что операция была сложной, но «прошла успешно». В настоящее время политик «идет на поправку».
Уточняется, что врачи боялись оперировать – вмешательство могло угрожать жизни.
Осколок вошел выше лопатки и чудом не задел легкое. Ранее сообщалось, что попавший в Рогозина осколок неизвлекаем.
22 декабря врач-травматолог заявил, что в случае неизвлечения он не будет ощущаться в повседневной жизни, но появятся некоторые ограничения.
Источник фото:YURI KADOBNOV/AFP/EAST NEWS
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги:
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