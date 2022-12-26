Врачи удалили попавший в Дмитрия Рогозина осколок, который считали неизвлекаемым

Врачи прооперировали экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который был ранен в Донецке. Из шейного отдела позвоночника достали кусок снаряда размером восемь на шесть миллиметров.

Помощник Рогозина сообщил, что операция была сложной, но «прошла успешно». В настоящее время политик «идет на поправку».

Уточняется, что врачи боялись оперировать – вмешательство могло угрожать жизни.

Осколок вошел выше лопатки и чудом не задел легкое. Ранее сообщалось, что попавший в Рогозина осколок неизвлекаем.

22 декабря врач-травматолог заявил, что в случае неизвлечения он не будет ощущаться в повседневной жизни, но появятся некоторые ограничения.