Для тех, кто останавливается в гостиницах: скрытые камеры часто прячут за зеркалами и в пожарной сигнализации

Скрытые камеры в номерах отеля могут быть спрятаны за зеркалами и в пожарной сигнализации. Однако первым делом стоит проверить ванную комнату.

Соответствующими рекомендациями поделилась стюардесса авиакомпании KLM. Ей известно, что устройства для слежки надо искать за зеркалами: для этого следует надавить и убедиться в отсутствии дефектов, отражений света и изгибов.

Дальше стоит проверить душ и края пожарной сигнализации – для этого подойдет фонарик на телефоне: он позволит обнаружить линзы или источники света. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии слежки, стоит проверить шторы, ящики и телевизор, пишет Lenta.Ru.

Для проверки, нет ли кого-либо под кроватью, сотрудница авиакомпании бросает туда бутылку с водой. При отсутствии в номере посторонних бутылка выкатится с другой стороны.

Также у нее есть привычка оставлять в сейфе обувь. Таким образом никогда не забудешь ценные вещи перед отъездом.

Ранее частный детектив в России на условиях анонимности рассказал, как снять с себя слежку. Его советы не только снимут наблюдение, но и приведут следящих в замешательство. Подробнее об этом читайте в следующем материале.