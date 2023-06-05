Частный детектив назвал несколько способов снять с себя слежку

Существует несколько приемов, позволяющих снять слежку за собой. О них порталу «Страсти» на условиях анонимности рассказал частный детектив.

«Допустим, вы идете по улице, за вами следуют люди. Не вертите назад головой, двигайтесь спокойно, возьмите телефон и включите фронтальную камеру. Сделайте вид, что с кем-то разговариваете по телефону или смотритесь в него, как в зеркало. Пытайтесь запечатлеть или разглядеть, что и кто делает сзади нас. Если надо сбросить «хвост», резко остановитесь и сделайте вид, что кто-то вам сейчас позвонил, напомнил, что вы что-то забыли, моментально разворачивайтесь на 180 градусов и быстрым уверенным шагом идите обратно. Все это делайте в моменте, резко», - сказал собеседник.

По его словам, это снимет наблюдения и вызовет замешательство следящих.

«Часто это не один человек, а цепочка. Их задача оставаться незаметными. Всем дружно развернуться на 180 градусов и ускориться в погоне за вами - не является нормальным. Придется вас оставить. Одновременно вы увидите этих замешкавшихся людей», - сообщил частный детектив.

По словам специалиста, сложнее всего не снять слежку, а понять, кто ее устроил и зачем, а также прекратить дальнейшие попытки.

Частный детектив рассказал, что узнавать необходимую информацию помогают как «нужные люди», так и «случайные свидетели».

«Бывает по-разному. Все мы люди и со всеми можно наладить контакт», - признался он.

В перечень услуг частного детектива входит также блокировка телефонов. На вопрос, чьи телефоны обычно блокируют, он ответил: «Я бы сказал так. У мошенников, должников, вымогателей очень часто бывают проблемы со связью, что непременно влияет на их качество жизни. Возможно, это карма. Тут уж кому, как нравится. Вопросами кармы мы тоже занимаемся на профессиональном уровне».

Средний портрет клиента частного детектива выглядит следующим образом: «Это люди в сложной жизненной ситуации, которые имеют проблему, но не имеют ни знаний, ни возможностей ее решать. Проблема может быть довольно деликатной, может быть довольно уникальной, по их мнению. И даже непонятно, к кому с ней обратиться. Мы подбираем все возможные решения. Для нас эта уникальная задача, скорее всего, уже давно не уникальная и есть удачная практика».

Подробнее о тонкостях работы частного детектива читайте в нашем материале.