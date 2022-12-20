Девушку год терроризировал анонимный интернет-тролль, которым оказалась ее мать

В США молодая девушка в течение года подвергалась «нападениям» в Сети со стороны анонимного пользователя, а позже выяснилось, что все это время им была ее мать.

В городе Маунт-Плезант, штат Мичиган, в декабре 2021 года руководство школы получило жалобу от одной из учениц. Девушка рассказала о кибербуллинге со стороны неизвестного. По ее словам, аноним с начала года присылал ей и ее парню различного рода сообщения оскорбительного характера. Было решено начать расследование, которое затянулось на год. Но в итоге было установлено, что интернет-троллем являлась 42-летняя Кендра Гейл Ликари – мать девушки.

Женщина работала тренером по баскетболу у девочек в школе, а также была знакома с мамой молодого человека своей дочери. Именно поэтому изначально у администрации учебного заведения пали подозрения именно на нее. Но злоумышленник использовал технику за пределами школы, а финансирования не хватало, чтобы расширить расследование. Но в январе к этому делу подключились сотрудники ФБР, и тогда удалось доказать, что отправкой сообщений занималась именно Ликари. Женщина сразу призналась, что это она является анонимным пользователем, однако, почему она решила троллить свою дочь, сознаваться отказалась.

Кендру Гейл Ликари обвини в том, что она использовала VPN, чтобы скрыть свое местонахождение. Причем американка специально создавала видимость, что сообщения приходят из разных районов, где живут другие подростки. Она использовала различные аббревиатуры и молодежный слэнг, чтобы невозможно было понять, что ей 42 года. Прокуратура собрала 349 страниц оскорбительных сообщений.

Женщине предъявили обвинения в двух преследованиях малолетних, двух случаях использования компьютера для преступления, а также в одной случае препятствии правосудию. Последнее она получила за то, что в ходе расследования пыталась перенести вину на другого несовершеннолетнего.

Пока что Ликари отпустили под залог, но ей грозит лишение свободы от десяти лет.

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