Далай-лама попросил маленького мальчика пососать ему язык и попал на видео

87-летний Далай-лама на публике перед камерами попросил маленького мальчика пососать ему язык. После произошедшего духовному лидеру пришлось извиняться. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Немного шокирующий инцидент произошел еще в феврале текущего года в индийском городе Дхарамсала во время мероприятия, организованного благотворительным фондом M3M Foundation. Далай-лама играл с несовершеннолетним мальчиком: прислонялся к нему лбом, тянулся губами, хватал его за лицо, а затем и вовсе высунул язык, попросив его пососать.

Произошедшее многие восприняли за шутку, но видео завирусилось в Интернете. Когда ролик стал уж слишком популярным, представители духовного лидера заявили, что он хочет принести свои извинения тому мальчику с мероприятия, а также его семье. По их словам, Далай-лама часто невинно дразнит людей.

«Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами», - сообщили в офисе духовного лидера.

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