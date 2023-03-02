«Cидела на таблетках»: сделавшая стерилизацию россиянка узнала, что ждет девятого ребенка

Жительница поселка Новлянка во Владимирской области Амина Каримова родила 8 детей, после чего была вынуждена сделать стерилизацию по медицинским показаниям. Недавно 37-летняя женщина узнала, что ждет девятого малыша. Семья Каримовых потребовала от врачей 5 млн рублей за некачественную стерилизацию.

Многодетные родители воспитывают четверых мальчиков и столько же девочек. Семья получила от государства трехкомнатную квартиру, на средства материнского капитала строит дом.

С самого начала вместе с мужем женщина мечтала о пяти детях, но получилось 8. «К тому же я противница абортов», - говорит Каримова.

В 2009 году у нее обнаружили серьезное заболевание пазух носа. После рождения седьмого ребенка у Каримовой лопнула перегородка между пазухами, начались проблемы. Врачи прописывали ей противозачаточные таблетки, но лекарства не подошли – женщина забеременела опять.

По медицинским показаниям ее направили на кесарево сечение. При поступлении она написала заявление на стерилизацию – процедуру планировали провести во время кесарева сечения.

Как следует из документов, стерилизацию, действительно, сделали. Два года супруги жили спокойно – потом выяснилось, что Каримова опять беременна.

«Я была в шоке, неделю ревела и сидела на таблетках», - сказала женщина сайту kp.ru.

Супруги направили досудебную претензию в больницу, требуя в качестве компенсации 5 млн рублей. Начиная с 6 марта, в случае неурегулирования вопроса они могут обратиться в суд.

Женщина планирует после рождения 9 ребенка сделать стерилизацию повторно, но так, чтобы рожать она точно не смогла.

Ранее сообщалось, что женщина прошла стерилизацию и захотела все вернуть, не понимая, что она не имеет обратного действия.