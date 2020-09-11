Женщина прошла процедуру стерилизации и теперь хочет вернуть все обратно, но не может
Как передает британский онлайн-портал The Sun, женщина была счастлива в браке и воспитывала вместе с мужем двоих детей. В 2013 году она узнала, что вновь в положении, и была очень рада этому. Беременность протекала очень легко, однако, когда Бьянка была уже на 31 неделе беременности, ее дочка подхватила вирусную инфекцию, которая может быть опасна для будущих мам, так как может привести к выкидышу или преждевременным родам.
Женщина чувствовала себя хорошо, потому не обратила особого внимания на предупреждения врача, однако всего через неделю у нее сильно заболел живот. Ее срочно доставили в госпиталь и сделали экстренное кесарево сечение. Британка была раздавлена, потому что даже не подозревала, что заболела. Операция прошла с осложнениями – врачи едва не потеряли мать и дитя. Однако им удалось спасти обоих. Родители даже забрали малыша домой, однако спустя 2,5 месяца он внезапно умер – оказали легкие. Бьянка была в отчаянии и буквально раздавлена, хоть и пыталась оставаться сильной ради своих маленьких девочек. Из-за случившегося распался ее брак. После этого женщина пошла к врачу и сказала: «Я больше не хочу иметь детей, но мне нельзя установить спираль, потому что от нее я плохо себя чувствую», и специалист посоветовал ей перевязать фаллопиевы трубы, и она согласилась, не понимая, что это навсегда. А почитать поподробнее об операции у нее не было сил.
Однако через некоторое время британка встретила свою новую любовь и вышла замуж. Пара задумалась о пополнении в семействе, и тогда выяснилось, что детей Бьянка иметь детей больше не сможет. «Это моя самая большая ошибка. Я действительно не понимала, что это навсегда. Я хотела бы повернуть время назад, но это невозможно. Единственный вариант, который у нас остался – это ЭКО, но его не оплачивает страховка, если у нас уже есть дети», – объяснила женщина, добавив, что теперь они с мужем копят деньги на эту процедуру.
Фото: depositphotos
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