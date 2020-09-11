Женщина прошла процедуру стерилизации и теперь хочет вернуть все обратно, но не может

Женщина чувствовала себя хорошо, потому не обратила особого внимания на предупреждения врача, однако всего через неделю у нее сильно заболел живот. Ее срочно доставили в госпиталь и сделали экстренное кесарево сечение. Британка была раздавлена, потому что даже не подозревала, что заболела. Операция прошла с осложнениями – врачи едва не потеряли мать и дитя. Однако им удалось спасти обоих. Родители даже забрали малыша домой, однако спустя 2,5 месяца он внезапно умер – оказали легкие. Бьянка была в отчаянии и буквально раздавлена, хоть и пыталась оставаться сильной ради своих маленьких девочек. Из-за случившегося распался ее брак. После этого женщина пошла к врачу и сказала: «Я больше не хочу иметь детей, но мне нельзя установить спираль, потому что от нее я плохо себя чувствую», и специалист посоветовал ей перевязать фаллопиевы трубы, и она согласилась, не понимая, что это навсегда. А почитать поподробнее об операции у нее не было сил.

Однако через некоторое время британка встретила свою новую любовь и вышла замуж. Пара задумалась о пополнении в семействе, и тогда выяснилось, что детей Бьянка иметь детей больше не сможет. «Это моя самая большая ошибка. Я действительно не понимала, что это навсегда. Я хотела бы повернуть время назад, но это невозможно. Единственный вариант, который у нас остался – это ЭКО, но его не оплачивает страховка, если у нас уже есть дети», – объяснила женщина, добавив, что теперь они с мужем копят деньги на эту процедуру.

Фото: depositphotos

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