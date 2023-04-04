Черная жидкость заполняет русло реки Кама
Роспотребнадзор начал проверку черной жидкости, заполняющей русло реки Кама.
В Пермском крае жидкость неизвестного происхождения стекает в реку Кама.
Живущие в окрестностях реки местные жители уже давно обнаружили находку по нехарактерному для этих мест резкому запаху сероводорода.
Но только в начале весны 2023 года специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на многочисленные просьбы проверить водоём на предмет наличия в нём чёрной субстанции, которую стало особенно хорошо видно после таяния снега.
Сотрудники регионального ведомства прибыли на место и, получив пробы стоков, доставили их в лабораторию для анализа.
Чем бы не оказалась эта жидкость, решение о привлечении допустивших нарушение лиц, скорее всего, будет принято незамедлительно, сообщили источникам URA.ru в Роспотребнадзоре.
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