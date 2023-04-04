Черная жидкость заполняет русло реки Кама

В Пермском крае жидкость неизвестного происхождения стекает в реку Кама.

Живущие в окрестностях реки местные жители уже давно обнаружили находку по нехарактерному для этих мест резкому запаху сероводорода.

Но только в начале весны 2023 года специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на многочисленные просьбы проверить водоём на предмет наличия в нём чёрной субстанции, которую стало особенно хорошо видно после таяния снега.

Сотрудники регионального ведомства прибыли на место и, получив пробы стоков, доставили их в лабораторию для анализа.

Чем бы не оказалась эта жидкость, решение о привлечении допустивших нарушение лиц, скорее всего, будет принято незамедлительно, сообщили источникам URA.ru в Роспотребнадзоре.

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